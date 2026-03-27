Grossa tegola per lo Strasburgo: rottura del crociato per bomber Panichelli

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Tegola pesante per lo Strasburgo, ancora in corsa in Conference League dalla parte opposta del tabellone rispetto alla Fiorentina. Si è infatti rotto il legamento crociato del ginocchio Joaquin Panichelli, centravanti titolarissimo dei francesi e autore di una grande stagione finora, condita da 20 gol totali. Tanto da guadagnarsi la chiamata con la Nazionale argentina, dove ha riscontrato il terribile infortunio. L’attaccante classe 2002 ha infatti riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro durante un allenamento con l’Albiceleste, alla vigilia dell’amichevole contro la Mauritania.

La notizia, emersa nella notte dai media argentini come Tyc Sports, ha confermato i timori iniziali dello staff medico argentino, che in un primo momento sperava in un infortunio meno grave. Panichelli ha lasciato il campo in lacrime e si sottoporrà a ulteriori esami, ma la diagnosi appare già chiara: per lui si prospetta uno stop di diversi mesi, che lo esclude di fatto dalla prossima Coppa del Mondo.