Colombia-Croazia, 90 minuti per Pongracic nella vittoria della sua Nazionale

Colombia-Croazia, 90 minuti per Pongracic nella vittoria della sua NazionaleFirenzeViola.it
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Oggi alle 08:13News
di Redazione FV

Vittoria in amichevole, nella notte, per la Croazia. La Nazionale del ct Dalic si è imposta per 2-1 contro la Colombia, in un test non banale tra due formazioni che si candidano a disputare un Mondiale da outsider la prossima estate, pronte a dare filo da torcere alle big del torneo. Chi ha giocato tutta la partita è Marin Pongracic, difensore della Fiorentina partito titolare nell'undici croato e rimasto in campo fino al triplice fischio. Questi i titolari:

Colombia 4-2-3-1: Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumì, Mojica; Lerma, Rios; Arias, James Rodriguez, Luis Diaz; Luis Suarez. CT: Lorenzo

Croazia 3-4-2-1: Livakovic; Erlic, Vuskovic, Pongracic; Mario Pasalic Moro, Sucic, Perisic; Marco Pasalic, Vlasic; Matanovic. CT: Dalic