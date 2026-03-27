De Gea e i ricordi allo United: "Ronaldo incredibile. Sir Alex fu come un padre"

vedi letture

Non solo la Fiorentina. Nella lunga chiacchierata tra David De Gea e La Gazzetta dello Sport si è parlato anche di altro, come temi a carattere più generale che stuzzicano sempre l'appassionato di calcio. Uno su tutti: Cristiano Ronaldo. L'attuale portiere viola è stato compagno di squadra del fenomeno portoghese ai tempi del Manchester United, così ricordato dallo stesso giocatore spagnolo: "Cristiano ha qualcosa di speciale. Tutto è incredibile in lui: il modo in cui lavora e si prende cura di se stesso, l’alimentazione. Non si diventa il migliore per caso".

Spazio poi a una parentesi sui suoi allenatori più importanti, tra cui spicca, chiaramente, Sir Alex Ferguson: "Devo tanto a Sanchez Flores che all’Atletico mi portò in prima squadra quando ero molto giovane: con lui abbiamo vinto l’Europa League e la Supercoppa Europea. Sir Alex mi volle allo United, è stato fondamentale per me, come un padre". Infine, i ricordi più dolci e più amari con la maglia dei Red Devils: "Il peggior ricordo è la Premier persa il primo anno quando il City ci tolse il titolo vincendo all’ultimo minuto, nonostante il nostro successo sul Sunderland. Mi sono rifatto vincendola nel 2012-13: ogni partita era speciale allo United".