I giorni di Paratici. La Nazione: "Attesi contatti con gli agenti di Fortini e Dodo"

vedi letture

"Mercato, i giorni del falco Paratici". La Nazione titola così, stamani, nelle sue pagine interne dedicate alla squadra viola, riguardo all'operato che sta portando avanti Fabio Paratici in queste settimane di sosta, un’occasione preziosa per studiare ogni possibile profilo utile alla costruzione della Fiorentina che verrà. Ad ostacolare le attività del direttore sportivo, spiega il quotidiano, in questo momento è solo una cosa: la salvezza. Perché la permanenza in categoria è troppo importante per pianificare il prossimo futuro.

Ad ogni modo, Paratici sta già lavorando a quelle situazioni che manovrabili anche a stagione in corso. Nei prossimi giorni - si legge sul giornale locale -sono attesi contatti con gli agenti di Dodo e Fortini, due situazioni contrattuali da monitorare con attenzione: entrambi hanno scadenza fissata al 2027 e rappresentano asset che la società non intende disperdere.