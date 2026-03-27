Meluso sicuro della Fiorentina: "I viola si salvano, ma occhio dal Cagliari in giù"

Meluso sicuro della Fiorentina: "I viola si salvano, ma occhio dal Cagliari in giù"FirenzeViola.it
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Oggi alle 11:31News
di Redazione FV

Interpellato da Tuttomercatoweb.com, nella consueta rubrica "A tu per tu" di mezzanotte, il direttore sportivo Mauro Meluso, ex tra le altre di Spezia e Napoli, ha dato il suo giudizio anche sulla lotta salvezza: "È avvincente. Per alcune squadre il loro Scudetto è la salvezza, ne so qualcosa per i miei trascorsi. Ci sono tante squadre in lotta, tra cui la Fiorentina che però è prevedibile si tiri fuori: ha una rosa di livello e gli investimenti fatti sono stati corposi. I viola si salveranno, ma dal Cagliari in giù serve attenzione".

Questo invece il commento del dirigente a Italia-Irlanda del Nord, decisa anche dal gol di Kean: ""Nel primo tempo ho visto una Nazionale preoccupata, con poche azioni veloci e poca fluidità di manovra. Era anche normale, la posta in palio è altissima. La preoccupazione ha preso il sopravvento, gli unici che hanno preso iniziativa sono stati Politano e Kean. Poi, una volta tolte le pressioni, la squadra ha giocato molto meglio: era più sciolta e veloce nel fraseggio".