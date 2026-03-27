FirenzeViola Sciopero dei giornalisti: ecco il comunicato ufficiale

vedi letture

Pur garantendo la consueta informazione la redazione di Firenzeviola sostiene la mobilitazione odierna da parte della Federazione nazionale della Stampa che ha indetto altre due giornate di sciopero. Le giornaliste e i giornalisti italiani si asterranno dal lavoro i prossimi 27 marzo e 16 aprile. Vogliamo che all’informazione sia riconosciuta la necessaria dignità e garantirle soprattutto un futuro anch’esso dignitoso. Oggi questo non è scontato. Il nostro contratto di lavoro è scaduto da 10 anni: siamo l’unica categoria ad attendere da tanto il rinnovo.

Mentre i nostri precari spesso sono costretti a vivere con retribuzioni al di sotto della soglia di povertà. C’è una evidente questione economica e c’è un altrettanto evidente tema di autorevolezza e indipendenza della stampa. Quello che gli editori vogliono smontare pezzo a pezzo è lo stesso contratto che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha definito «prima garanzia della libertà dei giornalisti italiani». È questa la saldatura tra le nostre fondamentali rivendicazioni economiche e la libertà di informazione che i cittadini, i lettori, i telespettatori, gli utenti del web, devono pretendere per poter essere a loro volta liberi.