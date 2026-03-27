De Gea e la fascia: "Ranieri è uno dei capitani. Futuro? A Firenze sto bene"

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Nella sua lunga intervista di stamani con La Gazzetta dello Sport, David De Gea ha parlato anche del tema capitano. La fascia al braccio dello spagnolo era, infatti, precedentemente indossata da Luca Ranieri, declassato di questo ruolo a stagione in corso. Il portiere della Fiorentina l'ha spiegato così: "Vanoli ha parlato con Luca e con me, mi ha detto che essendo il più vecchio s’aspettava molto. Io ero pronto, avevo già fatto il capitano allo United. Con Ranieri ho un ottimo rapporto, è molto importante per la squadra. È uno dei capitani".

Questo invece un pensiero dell'estremo difensore sul suo futuro, con altri due anni di contratto con la Fiorentina: "Ho ancora due anni di contratto e qui sto bene, ma non è il momento di pensare al futuro. Voglio salvare la Fiorentina e dare il meglio in Conference". E proprio a proposito del torneo europeo, dove i viola sfideranno il Crystal Palace nei quarti di finale, De Gea si esprime così: "Siamo concentrati sulla A ma dobbiamo crederci. Il Crystal Palace è forte e per me sarà bello tornare in Inghilterra. Vincere un trofeo sarebbe stupendo per i tifosi, possiamo farcela".