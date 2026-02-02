Tosto: "Paratici un vero colpo. Fortini futuro capitano della Fiorentina"

L'ex calciatore Vittorio Tosto è intervenuto a TMW Radio per parlare del mercato della Fiorentina. Ecco le sue parole: "Ci sono cambiamenti anche a livello societario. Tutto lascia presagire che ci sia Paratici dietro, è una ripartenza. La Fiorentina sta rimettendo a posto i cocci, con un dirigente che credo sia un vero colpo. Credo che nel girone di ritorno si tirerà fuori dalle zone basse della classifica".

Quale è secondo lei il miglior colpo di mercato?

"Non c'è un colpo definitivo, che abbia dato una svolta. La Fiorentina come organico è stata costruita bene, bisogna sopperire alla necessità di lottare per una nuova realtà. Nell'organico ci sono giocatori che devono lottare per tirare fuori la squadra da certe posizioni. La Fiorentina sta lavorando per salvarsi. Kean e gli altri devono cambiare mentalità e lottare per salvarsi".

Su Fortini.

"L'ho visto nascere e crescere nella mia accademia a Lucca. Questo ragazzo sta facendo un bellissimo percorso, come Ghiraldi. Stravedo per entrambi, perché hanno fatto la gavetta vera. Fortini non me lo farei mai scappare. Già la Fiorentina si è fatta scappare Ghilardi, anche se lo ha sostituito con Comuzzo, per me deve diventare il futuro capitano della Fiorentina".