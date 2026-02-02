Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: adesso c'è Garrisca al Vento

Oggi alle 17:13Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Con Pietro Lazzerini e Niccolò Santi a Milano tutto il giorno, adesso dalle 17:00 alle 19:00 ci saranno Giacomo Galassi e Sauro Fattori con "Garrisca al Vento". Dalle 19:00 alle 20:00 spazio allo speciale mercato prima con Dimitri Conti e Tommaso Loreto in "Uno contro tutti", poi con Chiara Andrea Bevilacqua in "In giro per il mondo". 

