RFV Fattori: "Per la Fiorentina attuale, Rugani è come avere Beckenbauer"

vedi letture

Il tecnico ed ex viola Sauro Fattori è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante "Garrisca al vento" per parlare dell'arrivo di Rugani e del centrocampo viola: "Rugani è un buonissimo acquisto. A Firenze non ci si rende conto, siamo fatti così. Perchè è della Juve, non ha giocato tantissimo ma nella Juve c'è Bremer. Sulla tenuta fisica di Rugani però non mi voglio esprimere".

Che ruolo avrà Rugani nella Fiorentina di Vanoli?

"Per me è forte, l'avrei voluto. Mi espongo: Rugani è un difensore forte. Non è uno così. Poi vediamo, perchè la situazione la conosciamo tutti. Rugani per noi è come avere Beckenbauer. Non perchè sia come lui ma va paragonato al livello che c'è ora alla Fiorentina. Rugani avrebbe il carattere di dire qualcosa a Pongracic".

Cosa vuol dire avere gli attributi da allenatore?

"L'allenatore non va dietro a quanto costa un giocatore, a quanto è stato comprato, se è il più forte. L'allenatore deve pensare alla squadra. La squadra è ciò che mi interessa. La squadra è avanti a tutto. Palladino, ieri, dopo l'espulsione ha tolto Scamacca per mettere Sulemana. E' un cambio che ha una logica perchè con lui l'Atalanta poteva ripartire. Non ha messo Raspadori perchè a Palladino non gliene frega nulla. Su Vanoli mi basta vedere il centrocampo che ha fatto col Napoli. Ha inventato il ruolo ai giocatori. Fagioli era solo. Fabbian e Brescianini non la prendevano mai. Ci sono delle regole nel calcio".