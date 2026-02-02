RFV Marco Masini: "Rugani mossa intelligente ma volevo Luperto. Che rimpianto Ghilardi"

Il noto cantante e tifoso viola Marco Masini, sempre più vicino al debutto al Festival di Sanremo in coppia con Fedez, è intervenuto oggi a Radio FirenzeViola per commentare le ultime ore di calciomercato e il momento della Fiorentina alla luce del recente ko con il Napoli: "Credo che l'arrivo di Rugani, per quello che offre il mercato in generale a gennaio, sia stata una mossa intelligente. Penso che dovrà alternarsi con Pongracic e Comuzzo, che meritano a vicenda un po' di riposo. Il croato spesso sta troppo alto e viene regolarmente saltato: lo vedo in difficoltà. Per me Rugani accanto a un vero leader della difesa è uno che dà garanzie, per l'esperienza che ha e per come si fa valere. Non so se lui stesso è un leader… ma a gennaio è dura trovarlo. Io ho un rimpianto…"

Quale?

"Non avrei dato via così facilmente Ghilardi, che adesso sta facendo benissimo alla Roma e penso che abbia grandi margini di miglioramento. Però su Rugani torno a ripetere: a gennaio era difficile trovare troppo di meglio".

A lei in difesa chi sarebbe piaciuto?

"Luperto tutta la vita. Già all'Empoli si vedeva che era un giocatore forte, in grado di fare la differenza nella lotta salvezza".

Che pensa della scelta di Gosens di restare a Firenze?

"Da un punto di vista caratteriale e dell'attaccamento alla maglia è una bella risposta. Ogni giocatore però per accettare una nuova sfida deve trovare le condizioni economiche ideali e non penso che Gosens faccia eccezione in tal senso. In ogni caso, sono felice che sia restato perché il tedesco ci dà centimetri: Dodo e Parisi non sono alti e lui può essere utile".