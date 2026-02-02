RFV Martorelli sul mercato viola: "Zappa uno che sa combattere: servirebbe ai viola"

vedi letture

Giocondo Martorelli, agente e conoscitore profondo delle vicende della Fiorentina, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per commentare gli ultimi movimenti di mercato della squadra viola: "Penso che succederà poco in questa ultima giornata di mercato e parlo a livello nazionale. Non ci saranno grandi movimenti in queste ultime ore di mercato. Sorprende il fatto che sia saltata la trattativa tra il Milan e il Crystal Palace per Mateta".

L'ultimo innesto potrebbe essere Gabriele Zappa dal Cagliari: le piace?

"Io reputo Zappa un ottimo giocatore, un elemento d'esperienza e di sicura affidabilità che sa combattere. In questa fase c'è bisogno di giocatori che sappiano capire i momenti difficili. Sarebbe un innesto positivo e la Fiorentina ne ha bisogno"

Alla Fiorentina manca un mediano incontrista: è così anche secondo lei?

"In questo momento è difficile trovare giocatori con quelle caratteristiche. Piuttosto era importante dotarsi di un difensore centrale, di un leader forte e con personalità. Se può esserlo Rugani? Non spetta a me dirlo. Di sicuro vivere lo spogliatoio della Juventus per lui è stato molto importante".