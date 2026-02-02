RFV Ficini è sicuro: "Rugani porterà esperienza. Fazzini adesso va aspettato"

Fabrizio Ficini, ex viola che rappresentò forse l'acquisto più deludente della Fiorentina di Cecchi Gori durante il mercato invernale del 1999, è intervenuto oggi a Radio FirenzeViola durante la trasmissione Viola Amore Mio per fare il punto sulla Fiorentina. Ecco le sue parole, a partire dall'acquisto di Daniele Rugani in difesa: "È un giocatore di esperienza, che ha giocato in grandi piazze. Sicuramente se la Fiorentina ha deciso di prenderlo è perché pensa che possa fare un ottimo finale di stagione. L’importante è che si cali subito nella situazione della Fiorentina, che è da coltello fra i denti.

Secondo lei Rugani può davvero esaltarsi o esprimersi bene in un contesto come quello della Fiorentina?

"Se è un giocatore a cui viene data fiducia, secondo me può fare un buon finale di campionato. Tutti i calciatori hanno bisogno di fiducia, e lui viene da anni in cui ha giocato un po’ meno. Se si cala nella situazione, può dare una mano alla Fiorentina.

Sul mercato la Fiorentina ha preso Brescianini e Fabian, ma non un incontrista. Come vede questa situazione a centrocampo?

"L’incontrista, con il gioco di oggi, non esiste più. I centrocampisti sono tutti bravi tecnicamente e a fraseggiare, ma meno bravi a spezzare le azioni avversarie. Le regole e il tipo di gioco sono cambiati, quindi la figura del centromediano metodista non è più quella di una volta, tipo Gattuso o De Rossi".

Fazzini è un giocatore sul quale la Fiorentina deve continuare a credere?

"I giovani vanno aspettati. Non si può bocciare un ragazzo dopo tre o quattro partite non eccezionali. Fazzini viene da Empoli, dove la pazienza è maggiore. A Firenze, una grande piazza, non si aspetta tanto, ma io credo che i giovani vadano sostenuti. Fagioli, ad esempio, all’inizio era molto criticato, ma crescendo e sentendo la fiducia, è diventato uno dei migliori".