Prosegue la diretta di Radio Firenzeviola per l'ultimo giorno di mercato

Inizia il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Con Pietro Lazzerini e Niccolò Santi a Milano tutto il giorno, dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini.

Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Luca Calamai e Tommaso Loreto, mentre dalle 16:00 ecco "Passione Fiorentina" con Flavio Ognissanti. Dalle 17:00 alle 19:00 ci saranno Giacomo Galassi e Sauro Fattori con "Garrisca al Vento". Dalle 19:00 alle 20:00 spazio allo speciale mercato prima con Dimitri Conti e Tommaso Loreto in "Uno contro tutti", poi con Chiara Andrea Bevilacqua in "In giro per il mondo". Infine dalle 21:00 alle 21:30 "Extra Viola", la trasmissione in collaborazione con RTV 38.

Per ascoltarci CLICCA QUI!