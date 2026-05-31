Torino, voglia di rilancio con giovani e italiani: piacciono Fortini e Comuzzo

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C'è un Torino che sta cercando di ricostruirsi Made in Italy, riporta Tuttomercatoweb.com. Dopo un'altra stagione incolore, i granata vogliono provare a rilanciare le loro ambizioni e vogliono farlo con una squadra più italiana di prima. Il progetto di Cairo e Petrachi vede quindi diversi giovani e del Belpaese messi nel mirino, tra cui due della Fiorentina, ovvero Niccolò Fortini e Pietro Comuzzo.

Tra i pali, dopo il flop di Israel e una stagione in cui è stato promosso il secondo Paleari, l'obiettivo numero uno può essere Wladimiro Falcone, protagonista assoluto della salvezza del Lecce. in difesa piace molto Tommaso Barbieri, retrocesso con la Cremonese. Davanti, infine, il sogno è Sebastiano Esposito, fresco di riscatto da parte del Cagliari.