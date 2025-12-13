Milan, Allegri: "Leao out contro il Sassuolo ma in Supercoppa ci sarà"

(ANSA) - MILANO, 13 DIC - "Leao non ci sarà domani ma recupererà per la partita di Supercoppa. Fofana ha recuperato ma per domani lo lascio a casa perché non ha fatto nessun allenamento. Athekame è convocato, Gimenez sta lavorando e speriamo di averlo nel più breve tempo possibile": lo dice il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri ,alla vigilia della sfida contro il Sassuolo. "Pulisic ha ancora margini di crescita. È un ragazzo che nella vita privata è molto schivo, ma in campo si trasforma: è diabolico quando è davanti la porta. Deve ancora trovare la condizione migliore - aggiunge l'allenatore - così come Nkunku, che sta crescendo.

È migliorata molto la sua condizione fisica, a Torino ha fatto una bellissima partita nel secondo tempo. Deve essere più sereno. Abbiamo fiducia il lui. Gli dico sempre che deve sorridere di più". (ANSA).