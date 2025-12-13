Juventus, Exor: "Respinta all'unanimità la proposta di acquisto del club di Tether"

Dopo l'annuncio della serata di ieri del Ceo di Tether, Paolo Ardoino, che manifestava l'intenzione da parte della sua azienda di acquisire le quote di maggioranza della Juventus, il club bianconero ha emesso poco fa il seguente comunicato ufficiale in relazione proprio a questa vicenda: "Exor annuncia che il suo Consiglio di Amministrazione ha respinto all'unanimità una proposta spontanea presentata da Tether Investments, SA de CV (" Tether ") per l'acquisizione di tutte le azioni di Juventus Football Club SpA (" Juventus " o il " Club ") di proprietà di Exor. Exor ribadisce le sue precedenti e coerenti dichiarazioni secondo cui non ha intenzione di vendere alcuna delle sue azioni Juventus a terzi, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Tether, con sede a El Salvador.

La Juventus è un club storico e di successo, di cui Exor e la famiglia Agnelli sono azionisti stabili e orgogliosi da oltre un secolo e restano pienamente impegnati nel Club, supportando il suo nuovo team dirigenziale nell'esecuzione di una strategia chiara per ottenere risultati importanti sia dentro che fuori dal campo".