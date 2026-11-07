Torino-Lecce, 17 minuti di ritardo: problema alla linea di porta

Il calcio d’inizio è stato ritardato di alcuni minuti a causa di un problema alla linea di porta, che impediva il corretto funzionamento della Goal Line Technology. Una situazione surreale allo stadio Olimpico-Grande Torino, dove la partita non è iniziata regolarmente alle 15. Dopo il consueto inno della Serie A e il minuto di silenzio in memoria di Jesus de Miguel, i calciatori sono rimasti in campo in attesa dell'intervento degli addetti, chiamati a ridisegnare con il gesso la linea di porta sotto la Curva Maratona, nella zona difesa dal portiere del Lecce, Wladimiro Falcone.

Malfunzionamento inaspettato

Dal Torino fanno sapere che i controlli effettuati alle 12 non avevano evidenziato alcun problema. Il malfunzionamento della tecnologia sarebbe emerso soltanto poco prima dell'inizio della gara, rendendo necessario un nuovo tracciamento della linea di porta. Il match ha potuto prendere il via soltanto alle 15:17.