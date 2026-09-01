Il Torino continua a perdere: granata eliminati dal Monza in Coppa Italia

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Torino-Monza la decide Dany Mota, con una rete in pieno recupero del primo tempo. Basta una rete ai brianzoli per superare fuoricasa i granata e accedere così agli ottavi di finale, dove affronteranno il Milan. Per il Toro invece fischi da parte dei pochi presenti che hanno contestato sia l'ex tecnico Ivan Juric, adesso al Monza, sia come sempre la proprietà. Tre sconfitte su tre per il tecnico Ignazio Abate, che dopo i ko con Milan e Sassuolo in campionato stecca anche in Coppa, chiudendo anzitempo il cammino. Sabato, per lui e per tutto il Toro, c'è una gara che è già uno spartiacque stagionale, al Franchi contro la Fiorentina.