Il Torino continua a perdere: granata eliminati dal Monza in Coppa Italia
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Torino-Monza la decide Dany Mota, con una rete in pieno recupero del primo tempo. Basta una rete ai brianzoli per superare fuoricasa i granata e accedere così agli ottavi di finale, dove affronteranno il Milan. Per il Toro invece fischi da parte dei pochi presenti che hanno contestato sia l'ex tecnico Ivan Juric, adesso al Monza, sia come sempre la proprietà. Tre sconfitte su tre per il tecnico Ignazio Abate, che dopo i ko con Milan e Sassuolo in campionato stecca anche in Coppa, chiudendo anzitempo il cammino. Sabato, per lui e per tutto il Toro, c'è una gara che è già uno spartiacque stagionale, al Franchi contro la Fiorentina.
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E' stata una rivoluzione. Con un saldo negativo da 40 milioni Paratici ricostruisce la Fiorentina e lancia segnali di sostegno al tecnico, che ora può tornare a pensare al 4-3-3. Previsioni difficili, ma soddisfazione generale comprensibiledi Tommaso Loreto
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FirenzeViolaE tabula rasa fu: si conclude la rivoluzione di Paratici, soltanto otto i superstiti in rosa
Angelo GiorgettiShopping compulsivo in attacco: Paratici si era incartato? Beto, Gnonto e Nije per dimenticare il rapper che segnava. Posti in piedi a centrocampo, eppure serve un colpo. E Mastantuono ha bisogno di un ruolo.
Mario TeneraniLe due sconfitte viola sono pesanti. Un avvio che fa preoccupare parecchio. Una selezione da trasformare in squadra. Grosso fatica a trovare la soluzione. Paratici lo aiuti con gli ultimi colpi di mercato
Tommaso LoretoAltri 3 schiaffi che sciupano la festa e scoperchiano una doppia responsabilità. Quella del ds per il ritardo nella costruzione della rosa e del tecnico per un’idea di gioco che non c’è
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