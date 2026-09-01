FirenzeViola Fiorentina regina del mercato, anche nell'ultimo giorno: ecco il curioso record dei viola

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La Fiorentina si conferma regina del mercato estivo, quantomeno per la mole di operazioni portate a termine. Il club viola ha chiuso la sessione con ben 13 entrate e 28 uscite, numeri che testimoniano una vera e propria rivoluzione dell'organico. Un protagonismo che non si è esaurito con il passare delle settimane ma che si è protratto fino agli ultimissimi istanti della finestra di trasferimenti, rendendo la società di Giuseppe Commisso una delle assolute protagoniste anche nel giorno conclusivo.

Il dato

A certificare questa centralità c'è anche un curioso dato: delle ultime dieci ufficialità comunicate dal sito della Lega Serie A, ben quattro hanno riguardato la Fiorentina. Nello spazio di pochi minuti sono infatti diventati ufficiali il trasferimento di Rolando Mandragora al Torino, l'arrivo di Pedro Gonçalves dallo Sporting Lisbona e il passaggio di Albert Gudmundsson alla Lazio. Operazioni che hanno coinvolto direttamente il club viola e che hanno monopolizzato il rush finale del mercato.

Il record

L'ultimo timbro della sessione, però, porta il nome di M'Bala Nzola. L'attaccante angolano si è trasferito al Cagliari a titolo definitivo in quella che è l'operazione arrivata più al fotofinish in questa edizione. Secondo quanto riportato da SkySport, il contratto del centravanti sarebbe stato depositato a un solo minuto dalla chiusura ufficiale delle trattative, fissata alle ore 20. Un ulteriore elemento che testimonia una Fiorentina instancabile sul mercato, capace di restare protagonista fino all'ultimo secondo disponibile.