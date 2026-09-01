FirenzeViola Paratici e quella frase profetica su Kean: "L'ho già venduto una volta…"

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Fabio Paratici che cede Moise Kean. Non è la prima volta. Nella giornata di oggi è arrivata l'ufficialità su una delle operazioni più chiacchierate degli ultimi giorni di mercato: l'ormai ex centravanti viola passa al Como con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato, un'operazione nel complesso da 40 milioni di euro. L'attuale Ds della Fiorentina si è trovato nella condizione di dover cedere per la seconda volta lo stesso giocatore, non un record ma sicuramente una coincidenza particolare. Era successo infatti anche nell'estate 2019, quando i due ricoprivano gli stessi ruoli ma alla Juventus: allora alla corte dei bianconeri era venuto a bussare l'Everton, che aveva acquistato il classe 2000 per circa 30 milioni (poi sarebbe tornato alla Juve due estati dopo).

La frase

Sette anni dopo, stessa storia, più o meno. Kean saluta Paratici, che dalle sue due cessioni ha ricavato oltre 65 milioni per le sue società. E lo stesso Paratici a giugno era stato in qualche modo profetico parlando di Kmb: "È un patrimonio della Fiorentina, ma l'ho già venduto una volta..." aveva detto in conferenza stampa. Meno di tre mesi dopo, quella frase acquista un senso profetico. Kean via e Paratici incassa, di nuovo.