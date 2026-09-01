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Che voto date al mercato della Fiorentina? Qui il sondaggio di FirenzeViola.it
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La Fiorentina conclude un mercato estivo in cui era chiamata a fare la voce grossa. I viola dovevano ripartire dopo la disastrosa annata 2025/26 e con Fabio Paratici sono stati grandi protagonisti del mercato, con ben tredici acquisti e addirittura 28 cessioni, una rivoluzione totale (qui la lista con tute le operazioni). Guardando sia i movimenti in entrata e in uscita, siete soddisfatti del mercato fatto? Per rispondere votate al nostro sondaggio qua sotto.
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Giornalista pubblicista, conduttore, regista e autore dei podcast di Radio FirenzeViola. Collabora anche con il Corriere dello Sport - Stadio.
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Primo Piano
Shopping compulsivo in attacco: Paratici si era incartato? Beto, Gnonto e Nije per dimenticare il rapper che segnava. Posti in piedi a centrocampo, eppure serve un colpo. E Mastantuono ha bisogno di un ruolo.di Angelo Giorgetti
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Copertina
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Pietro LazzeriniZirkzee vuole Firenze ma l'affare è in bilico. Njie a un passo, Mandragora verso l'addio. Thorstvedt aspetta, come Kean. A Grosso il compito più difficile della Serie A. Auguri Fiorentina, grazie per aver cambiato la mia vita
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