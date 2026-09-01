FirenzeViola Che voto date al mercato della Fiorentina? Qui il sondaggio di FirenzeViola.it

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La Fiorentina conclude un mercato estivo in cui era chiamata a fare la voce grossa. I viola dovevano ripartire dopo la disastrosa annata 2025/26 e con Fabio Paratici sono stati grandi protagonisti del mercato, con ben tredici acquisti e addirittura 28 cessioni, una rivoluzione totale (qui la lista con tute le operazioni). Guardando sia i movimenti in entrata e in uscita, siete soddisfatti del mercato fatto? Per rispondere votate al nostro sondaggio qua sotto.

CHE VOTO DATE AL MERCATO DELLA FIORENTINA?