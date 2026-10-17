Coppa Italia, possibile nuovo format: ipotesi più squadre di C

La Lega Calcio Serie A valuta una modifica del format della Coppa Italia, con l’obiettivo di avvicinarla al modello della FA Cup inglese. Come riportato da Tuttosport, nell’ultima assemblea è stata discussa una bozza che prevede di aumentare la partecipazione delle squadre di Serie C alle fasi iniziali: dalle quattro attuali si potrebbe passare a un minimo di 20 o a un massimo di 32 formazioni, comprese le seconde squadre, con la possibilità di introdurre una suddivisione in gironi. Resterebbe invece invariato l’ingresso delle prime otto classificate in Serie A, che inizierebbero il torneo dagli ottavi di finale. La proposta, ancora da approfondire, incontra il favore della Serie C.

Nel corso dell’assemblea si è parlato anche della possibile apertura a fondi d’investimento per la gestione dei diritti televisivi internazionali, con Avenue Capital in vantaggio sugli altri soggetti interessati e una decisione attesa entro fine anno. La Lega ha inoltre annunciato l’ingresso di Coca-Cola e Continental tra i propri partner commerciali, mentre gli ascolti televisivi del campionato registrano un aumento del 2%. Nessun confronto ufficiale, invece, sulla candidatura di Giovanni Malagò alla presidenza della Figc: l’ipotesi di un nuovo sostegno da parte della Serie A resta sul tavolo, ma tempi e modalità saranno definiti più avanti, insieme alla gestione della transizione verso le prossime elezioni federali.