L'Inter ripensa a Icardi? Accostato ai viola in estate, è svincolato

In estate è stato accostato a lungo a tante squadre italiane, tra cui la Fiorentina, adesso Mauro Icardi è ancora svincolato ma può tornare di moda per l'Inter che starà diverse settimane senza Lautaro Martinez. Al momento, per i nerazzurri quella di un romantico ritorno dell'argentino è solo una suggestione - scrive TMW -, ma è chiaro che la possibilità di prendere a parametro zero un profilo del genere possa far riflettere molti club.

Nelle scorse settimane, invece, era circolata l'ipotesi di un ritorno dell'ex Galatasaray proprio in Turchia, nel suo recente club di Istanbul. Stando a indiscrezioni che arrivano dall'Argentina, nella mente di Icardi ci sarebbe stata soltanto l'idea di un ritorno al Galatasaray, dal quale si è separato lo scorso 30 giugno al termine del suo precedente contratto. Voce che poi ha perso forza col passare dei giorni, con Icardi tuttora senza squadra.