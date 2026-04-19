Tonali torna sull'eminazione dell'Italia: "Uno dei momenti peggiori, sono rimasto a casa 4-5 giorni"

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Il centrocampista del Newcastle e della Nazionale è tornato, in un'intervista a Sky Sport Uk, all'eliminazione dell'Italia dai Mondiali: "È stato uno dei momenti peggiori della mia carriera. Eravamo molto tristi, anche perché è la terza volta consecutiva. È stato davvero difficile. Abbiamo perso contro la Bosnia, una partita complicata, in trasferta, con un rosso dopo 40 minuti. I giorni dopo sono stati duri, anche nella vita: ero diverso con la mia famiglia e con i miei amici. Sono rimasto a casa per quattro o cinque giorni.

Poi sono tornato a Newcastle e lì ho ritrovato la squadra, che è stata molto importante per me: hanno capito subito come mi sentivo. Ma questo è il calcio: a volte vivi i momenti migliori, a volte i peggiori. Non possiamo portarci dietro questa tristezza per quattro anni, dobbiamo reagire subito. Ci sono ragazzi in Italia di 16 o 17 anni che non hanno mai visto una partita del Mondiale. Per noi calciatori è la cosa peggiore. Dobbiamo reagire, lavorare insieme e fare di tutto per tornarci tra quattro anni".