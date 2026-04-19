Lecce, Di Francesco: "Contro la Fiorentina servirà l'orgoglio, Kean o no. Sottil out, Banda valuteremo"

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- LECCE, 19 APR - Cercare di interrompere la striscia di sconfitte consecutive (quattro) per rilanciarsi nello sprint salvezza. Il Lecce di Eusebio di Francesco domani sera proverà ad esorcizzare la Fiorentina, dare una mossa ad una classifica asfittica e cancellare la brutta prestazione col Bologna: "La mia esperienza mi dice che con il lavoro, con l'orgoglio e il desiderio di tornare a dare una gioia a questi ragazzi, si può fare meglio - dichiara il tecnico del Lecce -. Questa è l'unica strada". Domani sera al Via del Mare arriva una Fiorentina che pare essersi tirata fuori dalle sabbie mobili della classifica e pericolosa anche senza l'assenza prevista di Kean. "Ci sarà Piccoli che è altrettanto bravo nell'attaccare.

Dovremo essere bravi e attenti sui loro inserimenti; ci possono far male e dobbiamo mettere massima concentrazione", dice Di Francesco, che a sua volta lamenta qualche assenza: "Sottil non di sarà sicuramente, sull'impiego di Banda decideremo domani. E' importante che ci sia, ma la sua presenza è legata alle sensazioni che lui stesso mi darà. Gandelman è rientrato devo decidere se utilizzarlo dall'inizio o a gara in corso. Ho ancora due o tre dubbi da risolvere, ma voglio che siano tutti pronti".