Alle 15 Verona e Milan contro la matematica: le formazioni ufficiali del match

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La matematica non è un'opinione, soprattutto nel calcio dove può succedere sempre l'imponderabile. Certo è che al Verona serve un miracolo per salvarsi, al Milan più di uno per lo scudetto. Le due squadre si incontrano alle 15 al Bentegodi per cercare di aggrapparsi appunto alla matematica che ancora non li condanna, alla sestultima di campionato (ma in vetta l'Inter ha già giocato e vinto, così come la Cremonese quartultima). Per i rossoneri c'è comunque da difendere la Champions. Ecco le formazioni scelte dai due allenatori, con Sammarco che ha perso alcuni elementi importanti:

Hellas Verona (3-4-3): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Oyegoke, Orban, Belghali.

A disposizione: Perilli, Toniolo; Bella-Kotchap, Cham, Frese, Lirola, Slotsager; Al Musrati, Harroui, Lovrić; Ajayi, Isaac, Vermeșan. All.: Sammarco.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Leão, Pulisic.

A disposizione: Pittarella, Terracciano; De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari, Loftus-Cheek, Ricci, Saelemaekers; Füllkrug, Gimenez, Nkunku. All.: Allegri.