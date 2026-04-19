Alle 18 Pisa-Genoa: i toscani a caccia della vittoria-speranza, rossoblù della 'certificazione'

Alle 18 Pisa-Genoa: i toscani a caccia della vittoria-speranza, rossoblù della 'certificazione'FirenzeViola.it
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Oggi alle 17:20News
di Redazione FV

Alle 18 fischio d'inizio per Pisa-Genoa, scontro salvezza con aspettative però diverse. Il Pisa fanalino di coda con il Verona a 18 ha bisogno di punti per coltiivare residue speranze di salvezza che al momento è a -10 mentre il Genoa deve solo certificarla ma con 36 punti ha un rassicurante +9 sulla zona retrocessione. Ecco le formazioni ufficiali: 

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Toure, Loyola, Aebischer, Akinsanmiro, Angori; Tramoni, Moreo. Allenatore: Hiljemark

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Vasquez, Ostigard, Marcandalli; Sabelli, Masini, Amorim, Martin; Baldanzi, Ekhator; Colombo. Allenatore: De Rossi.