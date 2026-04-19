Giampaolo sul gol annullato: "Sembra l'autopsia all'azione. Ma il campionato non è finito"

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Marco Giampaolo alla fine del pari della Cremonese contro il Torino (0-0) ha parlato anche del gol annullato a Baschirotto per fallo: "Mi sembra l’autopsia a un’azione di gioco. Andiamo a cercare il motivo per cui il malato è defunto. Per me Baschirotto è arrivato prima sulla palla, e questi sono i dettagli che determinano i campionati" dice a Dazn.

Poi aggiunge: "Le partite sono decise sempre dagli episodi. Ti può andare bene e ti può andare male. La squadra ha delle difficoltà, per quanto i ragazzi hanno vissuto durante l'annata è ovvio che ci siano delle problematiche che dobbiamo superare. Noi abbiamo cercato fino alla fine di vincerla, la storia insegna che la salvezza arriva nelle ultime giornate e non dobbiamo sottovalutare l’impatto avuto nel secondo tempo. Il Torino è una buona squadra, è arrivata qui con minori pressioni addosso e l’analisi della gara va fatta con equilibrio. Andiamo avanti, il campionato non è ancora finito e serve la forza per ripartire e preparare il prossimo match".