Corsa salvezza, la Cremonese pareggia con il Torino e domani spera nella Fiorentina
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Cremonese e Torino fanno 0-0 e muovono la classifica anche se il punto non mette certo al sicuro i lombardi (a quota 28) che si portano solo a +1 dal Lecce (27) che domani però giocherà con la Fiorentina (35 punti). Con un risultato positivo la squadra salentina potrebbe dunque raggiungerla o scavalcarla, Fiorentina appunto permettendo. Per quanto riguarda il Torino D'Aversa allunga a tre la striscia positiva e si porta a quota 40.
Dopo un primo tempo finito sullo 0-0, al 62' l'episodio che può cambiare la gara: Baschirotto va in gol per la Cremonese ma l'arbitro richiamato al Var annulla la rete per un fallo dello stesso giocatore e il risultato non cambia più fino al 90'.
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