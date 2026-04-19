Il Milan vince di misura, per il Verona è notte fonda a -10 dalla salvezza

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Il Milan espugna il Bentegodi, vincendo di misura sul Verona (0-1 il risultato finale). E' un gol di Rabiot al 41' a decidere la partita (noiosa nel primo tempo) mentre al 75' è stato annullato un gol a Gabbia con l'intervento del Var. Il Verona al 70' e all'84' è andato vicino al pari con Vermesan e Orban ma il risultato è rimasto fissato appunto sull'1-0 per i rossoneri che con Saelemaekers nel recupero hanno avuto anche l'occasione di raddoppiare.

Il Milan con questa vittoria aggancia il Napoli al secondo posto a quota 66 e si porta a +8 sulle quinte e a -12 dall'Inter che con il successo di ieri ha però blindato lo scudetto, matematica a parte, a 5 giornate dal termine. Per il Verona invece è notte fonda, sempre ultimo a 18 punti come il Pisa che deve ancora giocare e a -10 dalla Cremonese quartultima, sempre che il Lecce non allunghi la classifica conquistando un successo domani con la Fiorentina che è addirittura a +17 sugli scaligeri stessi.