Verso Lecce-Fiorentina, i convocati viola: Brescianini ok, assenti Kean e altri due
In partenza in questi minuti per Lecce, la Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani sera contro la squadra di Di Francesco. Recuperati Brescianini e Fagioli, che con il Crystal ha avuto problemi di stomaco, e che come Gudmundsson rientra in campionato dopo aver scontato un turno di squalifica contro la Lazio. Sono invece ancora out Kean, Parisi e Fortini, oltre all'ormai lungodegente Lamptey. Ancora convocato il giovane Puzzoli.
La lista dei convocati viola per la partita contro il Lecce:
1) BALBO VIEIRA Luis Francisco
2) BRASCHI Riccardo
3) BRESCIANINI Marco
4) CHRISTENSEN Oliver (P)
5) COMUZZO Pietro
6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
7) DE GEA QUINTANA David (P)
8) FABBIAN Giovanni
9) FAGIOLI Nicolò
10) FAZZINI Jacopo
11) GOSENS Robin Everardus
12) GUDMUNDSSON Albert
13) HARRISON Jack Davi
14) KOŠPO Eman
15) KOUADIO Eddy Nda Konan
16) LEZZERINI Luca (P)
17) MANDRAGORA Rolando
18) NDOUR Cher
19) PICCOLI Roberto
20) PONGRAČIĆ Marin
21) PUZZOLI Giorgio
22) RANIERI Luca
23) RUGANI Daniele
24) SOLOMON Manor
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati