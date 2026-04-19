Verso Lecce-Fiorentina, i convocati viola: Brescianini ok, assenti Kean e altri due

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In partenza in questi minuti per Lecce, la Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani sera contro la squadra di Di Francesco. Recuperati Brescianini e Fagioli, che con il Crystal ha avuto problemi di stomaco, e che come Gudmundsson rientra in campionato dopo aver scontato un turno di squalifica contro la Lazio. Sono invece ancora out Kean, Parisi e Fortini, oltre all'ormai lungodegente Lamptey. Ancora convocato il giovane Puzzoli.

La lista dei convocati viola per la partita contro il Lecce:

1) BALBO VIEIRA Luis Francisco

2) BRASCHI Riccardo

3) BRESCIANINI Marco

4) CHRISTENSEN Oliver (P)

5) COMUZZO Pietro

6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

7) DE GEA QUINTANA David (P)

8) FABBIAN Giovanni

9) FAGIOLI Nicolò

10) FAZZINI Jacopo

11) GOSENS Robin Everardus

12) GUDMUNDSSON Albert

13) HARRISON Jack Davi

14) KOŠPO Eman

15) KOUADIO Eddy Nda Konan

16) LEZZERINI Luca (P)

17) MANDRAGORA Rolando

18) NDOUR Cher

19) PICCOLI Roberto

20) PONGRAČIĆ Marin

21) PUZZOLI Giorgio

22) RANIERI Luca

23) RUGANI Daniele

24) SOLOMON Manor