Tiago Gabriel sull'interesse del Milan: "Mai parlato con Amorim di mercato"

Accostato anche alla Fiorentina nelle scorse settimane, all'interno di un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport il difensore del Lecce Tiago Gabriel ha risposto anche a una domanda sul futuro e in particolare sull'interesse del Milan nei suoi confronti: "Io non penso mai al futuro, i calciatori ormai ragionano giorno per giorno e io essendo qui ero concentrato solo qui. I trasferimenti non dipendono solo dai giocatori, ma da tanti altri fattori. Noi abbiamo l’obbligo di dare il meglio nella squadra dove siamo. Amorim? Lo conosco ma non ho mai parlato con lui di mercato".

Su di sé racconta: "Sono cresciuto con Cristiano Ronaldo come modello, volevo essere come lui, lo imitavo in ogni suo movimento. Tanto è vero che ho cominciato come esterno offensivo. Poi mi hanno arretrato a terzino destro e in seguito, siccome sono molto alto (196 cm, ndr), sono finito a fare il centrale di difesa