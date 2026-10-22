Verso Inter-Fiorentina, Vanoli parlerà in conferenza stampa domani alle 16

Verso Inter-Fiorentina, Vanoli parlerà in conferenza stampa domani alle 16FirenzeViola.it
Ieri alle 12:30News
di Redazione FV

La Fiorentina ha reso noto, attraverso i propri canali social, l'orario della conferenza stampa di mister Paolo Vanoli in vista della sfida di campionato contro l'Inter, in programma per domenica alle 12.30. Il tecnico viola domani alle 16.00 incontrerà i giornalisti al Viola Park per presentare la gara e fare il punto della situazione alla vigilia del match.

Questo il post su della Fiorentina con i dettagli: