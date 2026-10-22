Trasferte e biglietti, l'ACCVC aderisce alla protesta della Curva Fiesole
In merito alle recenti disposizioni in materia di trasferte e prenotazione dei biglietti, e alla conseguente presa di posizione della Curva Fiesole, l’Associazione Centro Coordinamento Viola Club ha ritenuto opportuno esprimere la propria posizione, condividendo le ragioni della protesta e la necessità di una riflessione che coinvolge il mondo del tifo organizzato a livello nazionale.
Questa la nota ufficiale di ACCVC: "L'Associazione Centro Coordinamento Viola Club comunica che valutata la posizione assunta dalla Curva Fiesole in merito alla contestazione delle nuove disposizioni in materia di trasferte e riservazioni biglietti, constatato che la problematica investe tutte le tifoserie organizzate d'Italia, aderisce alla forma di protesta proposta, rinunciando all'organizzazione della trasferta di Milano del 25.10.2026".
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