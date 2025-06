Theo Hernandez saluta il Milan. C'è l'accordo tra la società rossonera e l'Al Hilal

Theo Hernandez è virtualmente un ex giocatore del Milan. Il classe '97 si prepara a diventare un nuovo giocatore dell'Al Hilal, dove incontrerà come allenatore Simone Inzaghi. Secondo quanto appreso da TMW, dopo l'accordo sull'aspetto del contratto con il laterale francese, è in arrivo anche quello tra le due società. La cifra del trasferimento di Theo Hernandez dal Milan all'Al Hilal si dovrebbe aggirare attorno ai 25 milioni di euro, più bonus.