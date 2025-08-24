Ufficiale Dalla lite con Rabiot alla serie A, Rowe è un nuovo attaccante del Bologna: c'è l'annuncio

Il Marsiglia lo ha messo sul mercato dopo la lite con Rabiot e nel giro di pochi giorni Jonathan Rowe si è già accasato in un altro club, passando dalla Ligue1 alla serie A, con il Bologna che lo ha annunciato a poche ore dalla sconfitta dei rossoblù all'Olimpico contro la Roma. Ecco il comunicato:

"Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’Olympique de Marseille il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Jonathan Rowe.

Terzo inglese della storia del Club, destro naturale classe 2003, Jonathan è dotato di grande tecnica e velocità ed è in grado di cambiare ritmo rapidamente. La sua statura non molto elevata gli permette di districarsi bene fra i difensori avversari, caratteristica utile per quando si trova dentro o nei dintorni dell’area di rigore. Rowe è un giocatore versatile, in grado di agire su entrambe le fasce e di andare al tiro anche con il mancino.

Londinese, cresciuto nell’AFC Wembley, nel 2014 entra a far parte del settore giovanile del Norwich City e nell’ottobre 2021 firma il suo primo contratto da professionista passando in Prima squadra, dove esordisce il 28 dicembre dello stesso anno diventando il giocatore più giovane a disputare una gara di Premier League con il Norwich. Nell’agosto 2024 si trasferisce all’Olympique Marsiglia: saluta ora il club francese dopo una stagione chiusa al secondo posto della Ligue 1 e 31 presenze, 3 gol e 4 assist. L’attaccante inglese, oltre alle diverse presenze con la maglia della Nazionale U21, conta anche un trofeo di categoria: l’Europeo vinto quest’anno segnando la rete decisiva in finale contro la Germania".