Baroni tra mercato e disponibilità: "Manca un terzino sinistro. Ismajli torna dopo la sosta"

Il tecnico del Torino (che tra sette giorni in casa affronterà la Fiorentina) Marco Baroni ha parlato alla vigilia della gara di San Siro contro l'Inter, facendo il punto sui giocatori a disposizione che sul mercato dove sottolinea come manchi ancora un terzino sinistro (in tal senso aveva fatto un sondaggio anche per il terzino della Fiorentina, Fortini, seguito anche da Cagliari e Genoa):

"E' stato un mercato di grande coerenza e sintonia. Chi è uscito è stato sostituito, manca un'alternativa di Sosa (terzino sinistro appunto, ndr) che è andato via. Poi abbiamo riportato Lazaro nel suo ruolo. E dopo che è uscito Ricci, è arrivato uno con caratteristiche simili come Asllani. Abbiamo preso giocatori con motivazioni, ai calciatori serve il campo e credono in questo progetto. Manca ancora qualche giorno, abbiamo seguito una coerenza e sintonia con la società"

Chi mancherà a Milano?

"Ismajli farà nuovi accertamenti martedì, ma sta già lavorando: dopo la sosta può rientrare (salta dunque la Fiorentina, ndr). Poi Asllani non sarà con noi, non ci sono altri giocatori assenti. Ieri Njie si è allenato, lo portiamo con noi ed è a posto per fare 10-15 minuti".

Simeone può partire titolare? O confermerà Adams?

"Domani vale il 60-30, uno parte e l'altro entra. Posso contare su due giocatori che stanno trovando la miglior condizione"