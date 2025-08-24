Il doppio ex Bellini: "Speriamo la Fiorentina accusi la stanchezza. Su Piccoli..."

Giuseppe Bellini, doppio ex di Cagliari e Fiorentina, ai microfoni di Tuttocagliari.net prova a entrare nel clima-partita della sfida che oggi alle 18,30 vedrà contrapposti proprio isolani e toscani: "Mi auguro semplicemente che i gigliati accusino un po’ di stanchezza, avendo giocato in Conference League giovedì sera. In questa fase della stagione, del resto, la condizione fisica non è al top per nessuno. Onestamente Cagliari e Fiorentina partono con ambizioni ben diverse: gli uomini di Pioli puntano con decisione all’Europa che conta, mentre noi – come al solito – dobbiamo cercare affannosamente di salvarci. Comunque alla prima di campionato potrebbe scapparci la sorpresa.”

Poi il suo commento sulla cessione di Piccoli: “Il fatto è che quando ti offrono cifre di questo tipo fai molta fatica a dire di no. Devi pensare a te stesso e alla prosperità delle casse societarie. Va comunque detto che noi, anche senza Piccoli, abbiamo parecchi attaccanti in rosa: ci sono Esposito, Luvumbo, Borrelli, Felici, Pavoletti e questo Kiliçsoy di cui si dice un gran bene. Speriamo che confermi di essere un talento cristallino. A livello numerico siamo messi bene: è la qualità dei giocatori che è ancora tutta da verificare".