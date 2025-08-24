Serie A, Como-Lazio termina 2-0: esordio amaro per Sarri al Sinigaglia

vedi letture

In questo tardo pomeriggio non ha giocato solo la Fiorentina. In contemporanea al match giocato dai viola a Cagliari Como e Lazio si sono sfidate al Sinigaglia. La formazione di Fabregas ha battuto i biancocelesti per 2-0 con le reti, tutte nella ripresa, di Douvikas e Nico Paz. L'argentino aveva realizzato anche l'assist per il vantaggio dei lariani. Ritorno amaro per Sarri sulla panchina biancoceleste.