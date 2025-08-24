Da obiettivo della Fiorentina al primo trofeo, Kessie per ora resta e vince in Arabia
Franck Kessié è stato uno dei nomi accostati sul mercato alla Fiorentina per rinforzare il centrocampo, dove l'ex Milan risponderebbe proprio al profilo cercato dai viola (muscoli ed esperienza) oltre ad essere stato uno dei pilastri di Pioli nella vittoria dello scudetto rossonero. Ma al momento il giocatore non sembra essere intenzionato a lasciare l'Arabia Saudita. Nel pomeriggio di ieri anzi l'ivoriano classe '96 ha conquistato il primo trofeo stagionale con l'Al-Ahli, dove milita ormai dal 2023, ai danni dell'Al Nassr.
"Campioni della Supercoppa Saudita", ha scritto Kessie su Instagram. "Primo trofeo di questa stagione. Molto orgoglioso della squadra e grato per ogni momento", aggiunge emozionato. Chiosando: "Affamato di vittorie".
Per il momento dunque, come detto, il centrocampista sembra destinato trascorrere un ultimo anno in Arabia, con anche motivi fiscali alle spalle della decisione. Dopodiché a gennaio-febbraio si siederà attorno ad un tavolo con il club saudita per chiarire la propria volontà. Lo scrive Tuttomercatoweb.
