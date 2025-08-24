Alle 18.30 anche Como-Lazio, ecco le formazioni ufficiali

di Redazione FV

Alle 18.30 oltre a Cagliari-Fiorentina andrà in scena, al Sinigaglia, Como-Lazio. Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori Fabregas e Sarri.

Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Van Der Brempt, Da Cunha; Perrone, Paz, Rodriguez; Douvikas. A disp.: Lopes Menke, Vigorito, Goldaniga, Caqueret, Morata, Sergi Roberto, Gabrielloni, Fellipe Jack, Alberto Moreno, Kuhn, Baturina, Smolcic, Cutrone, Monzon. All.: Fabregas.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Marusic, Hysaj, Pellegrini, Rovella, Belahyane, Basic, Noslin, Pedro, Dia. All.: Sarri