Serie A, alle 20:45 Parma-Juventus e Atalanta-Pisa: le formazioni ufficiali

Dopo il pareggio tra Cagliari e Fiorentina e la vittoria del Como in casa contro la Lazio per 2-0 la domenica di Serie A si chiude con Juventus-Parma e Atalanta-Pisa. All'Allianz Stadium debutta in campionato la Juventus di Igor Tudor e fa il suo esordio in Serie A il nuovo tecnico del Parma Carlos Cuesta. A Bergamo invece andrà in scena il ritorno in Serie A del Pisa e la prima sulla panchina orobica di Juric. Di seguito le scelte ufficiali dei due tecnici:

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Tudor.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabé, Keita, Ordonez, Valeri; Almqvist, Pellegrino. Allenatore: Cuesta.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, Pasalic, De Roon, Zalewski; De Ketelaere, Maldini; Scamacca. Allenatore: Juric.

PISA (3-4-2-1): Semper; Denoon, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Meister. Allenatore: Gilardino.