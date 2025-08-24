Pioli a Dazn: "Risultato giusto. Ora dobbiamo recuperare le energie per giovedì"

Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Dazn nelo post partita della sfida tra Cagliari e Fiorentina. Queste le sue parole: "Per lo svolgimento della partita, il risultato è anche giusto. Sul gol ci siamo posizionati male, la vittoria ci è sfuggita per poco. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica, meglio nel secondo ma non siamo riusciti a vincere".

Su cosa lavorerà di più nelle prossime settimane?

"Su tutto, siamo insieme solo da 40 giorni. Volevo dare continuità alla squadra che aveva fatto bene giovedì. Dobbiamo essere più compatti e rapidi, ci sono tante cose da fare ma vedo la giusta attenzione e volontà. Meglio nel secondo tempo, peccato per la mancata vittoria".

Quanto ha svoltato il cambio di Mandragora?

"Non credo che sia stato solo il cambio di Mandragora o quello di Viti, che ha alzato la qualità del palleggio. Mandragora è un giocatore importante, non ha fatto la preparazione con continuità e ci darà una mano".

Dzeko e Kean possono giocare insieme?

"Sono due attaccanti completamente diversi che possono anche giocare insieme. Volevo inserire Dzeko ma poi ho avuto il cambio obbligato di Gosens e non ho potuto inserirlo. Moise può crescere tanto ancora, lo sa e sta lavorando duramente".

Cosa si aspetta in questa ultima settimana di mercato?

"Se il club troverà qualche soluzione si farà trovare pronto. Ora concentriamoci solo sulla prossima gara. Dobbiamo riprendere energie in vista della Conference League e chiudere questo preliminare. Poi penseremo al Torino".

Quanto le è mancata la Serie A?

"La serie A mi è mancata ma ho fatto un'altra esperienza. Non so qunato sono cambiato. Sono contento di essere alla Fiorentina. Stiamo lavorando bene e stiamo crescendo tanto".