Roma, subito una tegola: lesione al retto fermorale e stop di un mese per Bailey
La Roma sorride dopo la vittoria all'esordio contro il Bologna ma perde per un mese uno degli ultimi acquisti, accolto con grande entusiasmo dai tifosi giallorossi. Al primo allenamento infatti Leon Bailey si è infortunato e il responso di oggi, dopo gli esami, è di una lesione miotendinea al retto femorale destro che lo terrà fuori quattro settimane circa.
Firenze sogna anche grazie al colpo Piccoli, intanto a Cagliari avanti con gli 11 di Presov. Lunedì le decisioni su Fortini e Lamptey, ma il mercato non finisce qui
