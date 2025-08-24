Roma, subito una tegola: lesione al retto fermorale e stop di un mese per Bailey

La Roma sorride dopo la vittoria all'esordio contro il Bologna ma perde per un mese uno degli ultimi acquisti, accolto con grande entusiasmo dai tifosi giallorossi. Al primo allenamento infatti Leon Bailey si è infortunato e il responso di oggi, dopo gli esami, è di una lesione miotendinea al retto femorale destro che lo terrà fuori quattro settimane circa.