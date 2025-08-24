Gudmundsson a Dazn: "Pari giusto su un campo difficile. Voglio aiutare la squadra"

L'attaccante della Fiorentina Albert Gudmundsson è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post gara di Cagliari-Fiorentina 1-1. Queste le sue parole: "Sapevamo che non sarebbe stato facile perchè in queste partite devi saper soffrire fino alla fine e non ci siamo riusciti. Pareggio comunque giusto oggi".

Come ti stati trovando nel gioco di Pioli?

"Ancora dobbiamo capire quello che chiede il mister. Per liberarsi bisogna muoversi e allargarsi tanto. In questo stadio è difficile giocare perchè l'ambiente è molto caldo e mette molta pressione. Cagliari è una trasferta difficile".

Come ti senti e cosa è cambiato rispetto alla passata stagione?

"E' solo l'inizio non bisogna esaltarsi per gol e assist. La differenza è stata il precampionato che ho fatto interamente con la squadra quest'anno. Quello che conta per me è aiutare la squadra con gol e assist e questo è il mio obiettivo".