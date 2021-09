TEOTINO, Viola non reggono certi ritmi per tutti i 90'

Il noto giornalista Gianfranco Teotino, con un passato da dirigente viola come responsabile delle comunicazioni, ha dato il suo punto di vista sul ko della Fiorentina martedì sera contro l'Inter. Ecco il suo pensiero espresso ieri sera nel corso di 90° Minuto: "La Fiorentina non ha saputo ben calibrare le energie fra primo e secondo tempo. È una squadra che non riesce a sostenere certi ritmi, Italiano dovrebbe regolare l’andamento della squadra. Poi l’Inter ha più esperienza della Fiorentina e i cinque cambi sono determinanti, come lo sono stati nella partita Milan-Venezia pur con divario molto più alto.".