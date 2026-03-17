Tegola per il Bologna di Italiano: due mesi di stop per Skorupski

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(ANSA) - BOLOGNA, 17 MAR - Circa due mesi di stop per Lukasz Skorupski. Il portiere del Bologna aveva riportato un infortunio muscolare negli ultimi minuti della trasferta di Reggio Emilia con il Sassuolo, terminando la gara visibilmente fasciato e claudicante. Questa mattina è stato sopposto agli esami che hanno confermato: lesione di medio-alto grado al bicipite femorale sinistro. Il giocatore ha già iniziato il percorso terapeutico e i tempi di recupero si stimano tra le 6 e le 8 settimane. (ANSA).