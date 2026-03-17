Roma, notte di terrore per El Aynaoui: rapinato e sequestrato in casa con la famiglia

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Serata di terrore quella che hanno dovuto vivere Neil El Aynaoui, centrocampista della Roma, e la sua famiglia nella notte tra lunedì e martedì. A poche ore dalla sconfitta contro il Como dello scorso weekend, un gruppo di ladri è entrato nell’appartamento romano del centrocampista giallorosso derubando lui e la sua famiglia di numerosi soldi e gioielli. Un grosso spavento per il centrocampista marocchino con cittadinanza francese, dato che, nel momento in cui i ladri hanno fatto irruzione forzando una grata della finestra del salotto, El Aynaoui era presente in casa.

Una situazione che ha portato lui, la madre, la compagna e il fratello con la rispettiva fidanzata ad esser prima minacciati (dato che i ladri erano armati) e poi ad esser chiusi dentro una stanza. Azione che ha permesso ai ladri di frugare in casa, trovando e rubando gioielli del valore di circa 10 mila euro, un Rolex e delle borse griffate. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della sezione anti-rapina della squadra Mobile, adesso alla ricerca dei banditi.