Giudice sportivo, Chivu salta Firenze, stop anche per Sarri. Due turni a Durosinmi

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A seguito delle decisioni del Giudice Sportivo è stato squalificato per due giornate Durosinmi (Pisa). Sono stati squalificati per un turno di campionato Obert (Cagliari), Wesley (per il giocatore della Roma rigettato il ricorso su uno dei gialli che sono costati l'espulsione), Delprato (Parma), Aebischer (Pisa), Bondo (Cremonese). Tra i tecnici Chivu e Sarri salteranno le prossime partite, entrambi squalificati per un turno. Il tecnico dell'Inter sarà dunque assente al Franchi domenica prossima.